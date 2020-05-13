Сильнее всего уровень одобрения снизился по необеспеченным кредитам. Если доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2–1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4–1,6 раза (до 26,6%), то в потребкредитах показатель упал в 1,6–1,8 раза (до 19,6%).

с чего всё началось

По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Если годом ранее банки давали согласие на заем 19% таких людей, то в этом апреле кредит получили лишь 12%.

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