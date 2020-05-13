Экономика

РБКРБКАналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Если годом ранее банки давали согласие на заем 19% таких людей, то в этом апреле кредит получили лишь 12%.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Отказывают в кредите каждому второму? Банки до минимума снизили доверие к гражданам - эксперты

Царьград02:17

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России снизился уровень одобрения кредитов до исторических минимумов

Online47.ruвчера в 22:59

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Piter.tv 01:37
19
Общество

«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку астронавта к МКС

RT на русском вчера в 16:32
17
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,2K
Общество

Главврач назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

Известия 01:50
3
Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
317
Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
8
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,5K
Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
1,1K
Здоровье

Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи

Блокнот Ставрополь вчера в 14:09
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2,1K
Общество

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
4
Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
4
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Футбол

Большинство футболистов выступают за продолжение сезона в РПЛ

Большая часть игроков российской Премьер-лиги выступает за продолжение сезона, который был прерван из-за коронавируса.
Sport24.ru 02:21
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском вчера в 12:53
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру вчера в 01:22
12
Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,4K
Наука

Искусственный интеллект научат диагностировать болезнь Паркинсона

В университете планируют создать онлайн-платформу для удаленного общения между врачом и пациентами по видеосвязи в сети Интернет, а также разработать нейросеть, которая на основе полученной ранее информации будет отмечать на видео специфические проявления болезни Паркинсона у пациентов.
ИА Красная Весна 02:40
Экономика

Производители мебели предупредили о банкротствах из-за карантина

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предупредили о том, что ограничительные меры из-за коронавируса могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
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Происшествия

Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами

Российская газета 01:14
6
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Здоровье

В Челябинской области умерли две пациентки с COVID-19

Челябинск, 13 мая 2020, 09:14 — REGNUM В Челябинской области за сутки умерли две пациентки с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:14
1
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
744
Общество

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
3
Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

ТАСС вчера в 18:06
Космос

В конце мая жители Новочеркасска смогут увидеть зеленую комету

Небесное тело максимально приблизится к Земле 23 мая. В конце мая новочеркасцы и все дончане смогут увидеть зеленую комету.
DonDay - Новочеркасск 02:32
Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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