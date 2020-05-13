Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.

с чего всё началось

По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Если годом ранее банки давали согласие на заем 19% таких людей, то в этом апреле кредит получили лишь 12%.

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1,2K

Общество Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате. 8

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,5K

Спорт Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.

Политика Жириновский предложил отменить голосование по Конституции В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 1,1K

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 2,1K

Энергетика Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть). 4

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 366

Футбол Большинство футболистов выступают за продолжение сезона в РПЛ Большая часть игроков российской Премьер-лиги выступает за продолжение сезона, который был прерван из-за коронавируса.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 293

Энергетика Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель. 12

Наука Искусственный интеллект научат диагностировать болезнь Паркинсона В университете планируют создать онлайн-платформу для удаленного общения между врачом и пациентами по видеосвязи в сети Интернет, а также разработать нейросеть, которая на основе полученной ранее информации будет отмечать на видео специфические проявления болезни Паркинсона у пациентов.

Экономика Производители мебели предупредили о банкротствах из-за карантина В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предупредили о том, что ограничительные меры из-за коронавируса могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев. 17

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 452

Здоровье В Челябинской области умерли две пациентки с COVID-19 Челябинск, 13 мая 2020, 09:14 — REGNUM В Челябинской области за сутки умерли две пациентки с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. 1

Общество Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства. 3