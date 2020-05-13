Экономика
РБКАналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Если годом ранее банки давали согласие на заем 19% таких людей, то в этом апреле кредит получили лишь 12%.
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Общество
Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки
Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
В переводе с немецкого юридического на политический русский: Европейский центральный банк печатает "из воздуха" евро, на которые он покупает облигации стран — членов Евросоюза, объясняя это тем, что нужно вывести Евросоюз из экономического кризиса.
РИА Новости 01:00
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Общество
В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений
По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.
Тульская пресса вчера в 12:51
Спорт
Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Экономика
Власти США разорвали контракт на поставку 10 млн защитных масок
Вашингтон, 13 мая 2020, 09:22 — REGNUM Контракт на поставку 10 млн индивидуальных защитных медицинских масок на общую сумму $55 млн разорвало с американской компанией Panthera Worldwide федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
REGNUM 02:22
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Армия и оружие
День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая
История гласит, что весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Новокузнецке у 10 человек за сутки обнаружили коронавирус
За последние сутки в Новокузнецке у 10 человек выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса.
Газета Кемерова 00:35
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
Общество
Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
Политика
Сорос предсказал распад Евросоюза
Евросоюз основан на верховенстве права, а процесс правосудия движется медленнее, чем угроза коронавируса, заявил миллиардер Джордж Сорос.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
РИА Новости 11 мая в 18:45
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском 01:08
Шоу-бизнес
61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках
61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.
Экспресс газета 03:11
Общество
В Смоленской области вводится обязательный масочный режим
Пункт 11 документа обязывает: 1. «Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 15:09
Происшествия
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Общество
Регулятор ФРГ вынесет решение по поводу «Северного потока-2» к 24 мая
По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора, Федеральное сетевое агентство ФРГ к 24 мая 2020 года примет окончательное решение о том, попадает ли «Северный поток-2» под действие правил обновленной Газовой директивы ЕС.
RuNews24.ru вчера в 17:04
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Здоровье
В Челябинской области выявили ещё 44 человека с коронавирусом
Челябинск, 13 мая 2020, 10:08 — REGNUM В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили ещё у 44 человек.
REGNUM 03:08