Экономика

РБКРБКАналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Если годом ранее банки давали согласие на заем 19% таких людей, то в этом апреле кредит получили лишь 12%.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Forbes02:55

Отказывают в кредите каждому второму? Банки до минимума снизили доверие к гражданам - эксперты

Царьград02:17

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
10
Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Политика

Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы

В переводе с немецкого юридического на политический русский: Европейский центральный банк печатает "из воздуха" евро, на которые он покупает облигации стран — членов Евросоюза, объясняя это тем, что нужно вывести Евросоюз из экономического кризиса.
РИА Новости 01:00
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
288
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Общество

Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
8
Общество

В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений

По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.
Тульская пресса вчера в 12:51
9
Спорт

Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,7K
Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Экономика

Власти США разорвали контракт на поставку 10 млн защитных масок

Вашингтон, 13 мая 2020, 09:22 — REGNUM Контракт на поставку 10 млн индивидуальных защитных медицинских масок на общую сумму $55 млн разорвало с американской компанией Panthera Worldwide федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
REGNUM 02:22
9
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2,1K
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,2K
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Армия и оружие

День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая

История гласит, что весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.
Телепорт вчера в 19:35
Общество

В Новокузнецке у 10 человек за сутки обнаружили коронавирус

За последние сутки в Новокузнецке у 10 человек выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса.
Газета Кемерова 00:35
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3K
Общество

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
46
Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
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Политика

Сорос предсказал распад Евросоюза

Евросоюз основан на верховенстве права, а процесс правосудия движется медленнее, чем угроза коронавируса, заявил миллиардер Джордж Сорос.
Взгляд.ру вчера в 11:17
5
Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
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Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

РИА Новости 11 мая в 18:45
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском 01:08
12
Шоу-бизнес

61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках

61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.
Экспресс газета 03:11
Общество

В Смоленской области вводится обязательный масочный режим

Пункт 11 документа обязывает: 1. «Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 15:09
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Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,5K
Общество

Регулятор ФРГ вынесет решение по поводу «Северного потока-2» к 24 мая

По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора, Федеральное сетевое агентство ФРГ к 24 мая 2020 года примет окончательное решение о том, попадает ли «Северный поток-2» под действие правил обновленной Газовой директивы ЕС.
RuNews24.ru вчера в 17:04
5
Экономика

Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Здоровье

В Челябинской области выявили ещё 44 человека с коронавирусом

Челябинск, 13 мая 2020, 10:08 — REGNUM В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили ещё у 44 человек.
REGNUM 03:08
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