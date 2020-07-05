Экономика
РБКАналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов — против 33 в 2018 году.
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Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Lenta.ru вчера в 09:45
Политика
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Авто
В России стала доступна подписка на автомобили Range Rover
Тарантас Ньюс вчера в 06:47
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Политика
FT: Лондон может ввести с 6 июля санкции против россиян по делу Магнитского
Министр иностранных дел не назвал имена граждан РФ, которым будет запрещен въезд в королевство и счета которых в банках Великобритании будут заморожены в рамках нового санкционного режима - он должен вступить в силу в Соединенном Королевстве с 6 июля.
ТАСС 19:13
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Автоспорт
Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку
Алекс Элбон уверен: он не допускал каких-либо ошибок в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за второе место на Гран При Австрии.
Motorsport.com Россия 11:43
Общество
Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии
До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
Экономика
За неделю из инвестирующих в Россию фондов вывели $160 млн
Приток фондов акций, специализирующихся исключительно на российском рынке, за неделю составил $4 млн против оттока в $20 млн неделей ранее.
Коммерсантъ 03 июля в 05:12
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц
Методы противодействия системе распознавания лиц есть – начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков вплоть до самых современных решений.
ПРАЙМ 19:04
Общество
Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду в Нидерландах
В нидерландском городе Флиссинген спустили на воду первую в миру частную яхту-ледокол.
Секрет фирмы 10:03
Кино
«Черепашки-ниндзя» получат новый фильм со злодеем Крэнгом
Кстати, в конце июня стало известно о том, что черепашки-ниндзя получат также анимационный перезапуск, и займутся мутантами Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймсон Уивер - продюсеры, которые определенно знают толк в юморе.
Российская газета 12:41
Авто
«Автодата» перешла на второй уровень
На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам.
ComNews.ru 19:30
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru вчера в 20:56
Футбол
ФК «Оренбург» заявил на игру с «Рубином» лишь 15 игроков
Татар-информ 10:45
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28