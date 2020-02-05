Транспорт
SpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России
Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
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Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Политика
Трамп дал обещание «сокрушить и сломить» власть Мадуро в Венесуэле
С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 476 человек.
Общество
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Происшествия
В Калининграде МВД потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении
Ведомство сочло, что статья в газете «Новые колеса» была написана с целью «нанести вред деловой репутации» полиции.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Общество
Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане
Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Технологии
Россиян предостерегают от продажи своих персональных данных зарубежным компаниям
Ранее появилась информация, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильская компания Нимап Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу "Датамания" компании IDX, которая, по версии разработчиков, будет предоставлять россиянам возможность за вознаграждение позволять бизнес-структурам пользоваться их персональными данными.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Футбол
Футболисты «Монако» обыграли «Анже» и без голов Головина
В чемпионате Франции завершился матча 23-го тура регулярного чемпионата страны между "Монако" и "Анже".
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Происшествия