Транспорт

SpeedMeSpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
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РБК: В России парадоксально снизился спрос на бензин

FreeNews-Volgaвчера в 23:48

Аналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

SpeedMeвчера в 22:47

Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

РБКвчера в 14:45

Объемы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года

Красная веснавчера в 15:57
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Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
RT на русском вчера в 09:11
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

РИА Новости 02 февраля в 22:16
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Трамп дал обещание «сокрушить и сломить» власть Мадуро в Венесуэле

С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 00:15
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 476 человек.
РЕН ТВ вчера в 17:26
Общество

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика

Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Газета.Ru 03 февраля в 23:24
Происшествия

В Калининграде МВД потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении

Ведомство сочло, что статья в газете «Новые колеса» была написана с целью «нанести вред деловой репутации» полиции.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Общество

Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане

Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Известия вчера в 17:06
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Здоровье

Роскачество оценило полезные свойства «суперфудов»

ТАСС 00:00
Технологии

Россиян предостерегают от продажи своих персональных данных зарубежным компаниям

Ранее появилась информация, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильская компания Нимап Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу "Датамания" компании IDX, которая, по версии разработчиков, будет предоставлять россиянам возможность за вознаграждение позволять бизнес-структурам пользоваться их персональными данными.
ФАН вчера в 12:23
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол

Футболисты «Монако» обыграли «Анже» и без голов Головина

В чемпионате Франции завершился матча 23-го тура регулярного чемпионата страны между "Монако" и "Анже".
Вести.Ru вчера в 15:08
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 03 февраля в 05:31
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
РБК 03 февраля в 23:55
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 15:39
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM вчера в 19:16
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru вчера в 10:44
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