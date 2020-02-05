Общество
SpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России
Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
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Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии
Стороны договорились принять меры по повышению координации совместных действий в Сирии по линии министерств обороны.
Общество
Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
В России ужесточат наказание за невыплату зарплаты
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Следственному комитету России (СКР) и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты, сообщает газета "Известия".
Футбол
Месси вступил в конфликт с руководством «Барселоны»
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
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В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней
Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Google выпустила менее раздражающий Chrome для смартфонов и ПК
Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome.
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Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса
Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Транспорт
Набережные Челны вернут КамАЗу 190 городских автобусов
Набережночелнинское МУП «Электротранспорт» вернет АО «Лизинговая компания КамАЗ» 190 пассажирских автобусов НефАЗ.
Здоровье
Во всех школах Якутска введен карантин с 6 по 16 февраля
С 6 по 16 февраля во всех школах Якутска из-за ОРВИ введен полный карантин, сообщили ЯкутияDаіlу в столичном управлении образования.
Наука
Предел Гейзенберга уточнили
Международная группа исследователей из Польши и Австралии доказала, что для квантовых приложений и других практических нужд правильнее использовать предел Гейзенберга, скорректированный на π. Об этом ученые написали в Physics Review Letters.
Энергетика
Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»
Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл".
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Общество
«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.