Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.

Аналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

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