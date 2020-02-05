Общество

SpeedMeSpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Россияне перестали заправляться бензином

Quto.ru02:04

Аналитики сообщили о падении спроса на бензин в России

Kazanfirst.ru00:42

Объемы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года

Красная веснавчера в 15:57

РБК: В России парадоксально снизился спрос на бензин

FreeNews-Volgaвчера в 23:48

Аналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

SpeedMeвчера в 22:47

Зафиксировали падение спроса на бензин в России

CarsWeek.ru00:38

Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

РБКвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:34, Ашберн
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии

Стороны договорились принять меры по повышению координации совместных действий в Сирии по линии министерств обороны.
РБК вчера в 15:04
Общество

Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Ведомости 02:05
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:37
Происшествия

Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Lenta.ru 03:13
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 03 февраля в 08:38
Общество

В России ужесточат наказание за невыплату зарплаты

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Следственному комитету России (СКР) и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты, сообщает газета "Известия".
Вести.Ru 03:00
Футбол

Месси вступил в конфликт с руководством «Барселоны»

Lenta.ru вчера в 22:01
Общество

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском 03:17
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

РИА Новости 02:01
Общество

В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней

Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
REGNUM 02:59
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Технологии

Google выпустила менее раздражающий Chrome для смартфонов и ПК

Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome.
iXBT.com 01:46
Космос

Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру 03 февраля в 13:34
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Армия и оружие

ВСУ обстреляли посёлок на окраине Горловки

REGNUM 01:30
Политика

На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса

Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
ТАСС 02:00
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03 февраля в 03:04
Транспорт

Набережные Челны вернут КамАЗу 190 городских автобусов

Набережночелнинское МУП «Электротранспорт» вернет АО «Лизинговая компания КамАЗ» 190 пассажирских автобусов НефАЗ.
Коммерсантъ Казань 02:24
Здоровье

Во всех школах Якутска введен карантин с 6 по 16 февраля

С 6 по 16 февраля во всех школах Якутска из-за ОРВИ введен полный карантин, сообщили ЯкутияDаіlу в столичном управлении образования.
Якутия Daily 01:29
Наука

Предел Гейзенберга уточнили

Международная группа исследователей из Польши и Австралии доказала, что для квантовых приложений и других практических нужд правильнее использовать предел Гейзенберга, скорректированный на π. Об этом ученые написали в Physics Review Letters.
Индикатор вчера в 12:38
Энергетика

Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»

Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл".
Интерфакс 03:03
Экономика

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Общество

«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место

Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
РИА Новости 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное