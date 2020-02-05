Общество

SpeedMeSpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Россияне перестали заправляться бензином

Quto.ru02:04

Аналитики сообщили о падении спроса на бензин в России

Kazanfirst.ru00:42

Объемы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года

Красная веснавчера в 15:57

РБК: В России парадоксально снизился спрос на бензин

FreeNews-Volgaвчера в 23:48

Аналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

SpeedMeвчера в 22:47

Зафиксировали падение спроса на бензин в России

CarsWeek.ru00:38

Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

РБКвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Технологии

Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
Происшествия

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Известия 05:49
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Самолет ВКС России доставил граждан России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус. Борт приземлился в аэропорту Тюмени.
Газета.Ru 01:39
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru вчера в 13:56
Гаджеты

Производство и продажа смартфонов Blackberry будут прекращены

UfaTime.ru 03 февраля в 14:04
Гаджеты

В РФ стартовали продажи нового Honor 7S по цене в 5 490 рублей

Новый гаджет Honor 7S стоит примерно 5,5 тысячи рублей, тогда как его версию 2-летней давности от Huawei можно купить за 5 тысяч.
Faktom вчера в 05:55
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции

Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
URA.Ru 04:35
Интернет

Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям

Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Astera вчера в 15:13
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия вчера в 20:09
Общество

Мэр Калуги предложил отрубать руки чиновникам

Сегодня, 4 февраля, Дмитрий Денисов пригласил на встречу руководителей самых популярных изданий Калуги.
Калужские новости вчера в 09:59
Общество

Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
REGNUM вчера в 20:55
Авто

Skoda показала дизайн новой Octavia RS

Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Коммерсантъ 03:30
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Космос

«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты

Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Актуальные Новости 06:05
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Хоккей

Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1500 очков

Спорт-Экспресс 01:29
Политика

В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:39
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Наука

Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм

Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
N+1 вчера в 07:39
Политика

Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:33
Здоровье

Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Интерфакс 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное