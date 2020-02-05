Общество

SpeedMeSpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
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Аналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

SpeedMeвчера в 22:47

Зафиксировали падение спроса на бензин в России

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РБК: В России парадоксально снизился спрос на бензин

FreeNews-Volgaвчера в 23:48

Аналитики сообщили о падении спроса на бензин в России

Kazanfirst.ru00:42

Объемы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года

Красная веснавчера в 15:57

Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

РБКвчера в 14:45
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Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Lenta.ru 00:30
Политика

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Lenta.ru 01:25
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Южный Федеральный 03 февраля в 12:06
Происшествия

Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу

Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
BFM.ru 01:20
Общество

В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в Китае, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Газета.Ru 00:24
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru вчера в 02:26
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 18:38
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Lenta.ru 01:23
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 00:06
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет "СтарХит".
Газета.Ru 03 февраля в 06:54
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости 01:11
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 03 февраля в 09:54
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03 февраля в 03:04
Здоровье

Карантин ввели в школах Якутска с 6 по 16 февраля

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что объявлен частичный карантин в 13 детских садах столицы республики из-за распространения ОРВИ.
Якутия 24 01:35
Здоровье

Минздрав Коми отказался от планов по строительству вертолетной площадки для санавиации на территории Ухтинской больницы

Министерство здравоохранения рассматривало вариант размещения взлетно-посадочной площадки на территории Ухтинской городской больницы № 1 вблизи инфекционного отделения на месте, где сейчас находится здание мини-крематория.
Комиинформ 01:13
Политика

Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

Указ об отставке главы Чувашии Путин подписал 29 января. Михаил Игнатьев с начала года крупно "прокололся" дважды.
Уралинформбюро вчера в 08:26
Экономика

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Ведомости вчера в 09:07
Политика

В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 03 февраля в 14:59
Общество

В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену

Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
РИА Новости 01:15
Политика

Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.
РБК вчера в 23:13
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Футбол

Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Газета.Ru вчера в 20:53
Армия и оружие

ВСУ обстреляли посёлок на окраине Горловки

REGNUM 01:30
Наука

Предел Гейзенберга уточнили

Международная группа исследователей из Польши и Австралии доказала, что для квантовых приложений и других практических нужд правильнее использовать предел Гейзенберга, скорректированный на π. Об этом ученые написали в Physics Review Letters.
Индикатор вчера в 12:38
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Политика

Посольство КНР в Узбекистане обвинило Помпео в попытках очернить Китай

Намерение госсекретаря США Майка Помпео обсудить внутренние дела Китая с дипломатами стран Центральной Азии на встрече в формате «С5+1» является попыткой очернить Китай.
Фергана вчера в 02:44
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