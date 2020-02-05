Общество

SpeedMeSpeedMeАналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

Впервые с 2015 года объемы продаж упали до минимума. Согласно статистическим данным, которые были опубликованы в Сети накануне, в 2019 году спрос на бензин упал на 1,4%, опустившись до минимальных значений впервые за последние пять лет и достигнув рекордно низкой отметки в 35,5 млн тонн.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В России снизился спрос на бензин — ездить стали меньше, зато летать чаще

За рулем10:58

Аналитики сообщили о падении спроса на бензин в России

Kazanfirst.ru00:42

Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

РБКвчера в 14:45

РБК: В России парадоксально снизился спрос на бензин

FreeNews-Volgaвчера в 23:48

Аналитики зафиксировали снижение спроса на бензин в России

SpeedMeвчера в 22:47

Объемы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года

Красная веснавчера в 15:57

Зафиксировали падение спроса на бензин в России

CarsWeek.ru00:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

РИА Новости вчера в 05:32
Общество

МИД Китая назвал уровень смертности от коронавируса низким

Пресс-секретарь МИДа КНР Хуа Чунинг рассказала, что уровень смертности от коронавируса составил 2,1% от всех случаев заражения.
VSE42.RU вчера в 00:36
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Коммерсантъ 10:52
Политика

На первичных выборах Демпартии в штате Айова лидирует Буттиджич

На предварительных первичных выборах Демократической партии в американском штате Айова по-прежнему лидирует бывший мэр города Саут-Бенд – Пит Буттиджич.
Вести ФМ 07:03
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Общество

Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Lenta.ru 10:35
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Известия вчера в 23:14
Политика

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Российская газета вчера в 10:01
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Профиль 00:30
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Коммерсантъ 11:27
Общество

Какие товары подорожают в России из-за коронавируса

Вынужденный простой китайских фабрик из-за вспышки коронавируса грозит подорожанием смартфонов и других гаджетов в России.
ForPost 07:26
Здоровье

Карантин в Перми предложено объявить с 7 февраля

Роспотребнадзор предложил администрации Перми объявить карантин в школах, организациях допобразования и среднего профобразования.
ИА Текст (Пермь) 11:47
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:11
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:05
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru вчера в 10:12
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
ToDay News Ufa 03 февраля в 20:27
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Политика

Президент Болгарии заявил о недоверии правительству

Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
REGNUM вчера в 07:01
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Харьковской области, сообщается в среду на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное