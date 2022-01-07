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Аналитики: запуск «Северного потока — 2» могут отложить по политическим причинам

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" могут отложить политические соображения, сказали РИА Новости опрошенные эксперты.
РИА Новости
"Геополитические тучи" вокруг "Северного потока — 2" сгущаются, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости
"Нельзя исключить того, что позиция Германии, которая на протяжении многих лет последовательно поддерживала проект, поменяется или станет менее однозначной", — считает он.
РИА Новости
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в свою очередь считает, что пока с запуском "Северного потока 2" есть неопределённость.
ПРАЙМ

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Эксперты: запуск «Северного потока - 2» могут отложить по политическим причинам
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