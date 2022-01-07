Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
Специалисты зарубежного интернет-портала gizmochina.com опубликовали качественное изображение, на котором во всей красе предстал флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra с большой круглой камерой, помещённый в фирменный чехол.
Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.