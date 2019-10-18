Экономика

РБКРБКАналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
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Эксперты рассказали о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Народные новости23:13

Аналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц

РЕН ТВ22:33

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

Газета.Ru22:00

Слишком много яиц: россиянам указали на чрезмерное потребление «куриных даров»

БК5522:13

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

РБК21:04

Сбербанк: россияне едят слишком много яиц

Forbes11:48
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Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
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В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
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Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
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Если с номинацией на «Оскар» всё получится, как у Мамору Хосода с его аниме «Мирай из будущего» в прошлом году, то у «Дитя погоды» будут мощные американские конкуренты, включая ту же «Историю игрушек 4», например.
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Торможение нейронов в мозге продлило жизнь червям и мышам

Американские биологи продлили жизнь нематодам и мышам, подавив у них активность нейронов в мозге.
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Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
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Стало известно, как будет выглядеть отель Radisson в Барнауле

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Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится на четверть

Национальный проект «Экология» оказался единственным, финансирование которого из федерального бюджета будет сокращено в следующие три года.
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Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
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Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
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Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru 21:07
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Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
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Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

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США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
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Полиция оцепила место крупного пожара на станции под Красноярском

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Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром

31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
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В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

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Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.
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Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

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