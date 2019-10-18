Общество
РБКАналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews 16 октября в 09:15
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
RuNews24.ru вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс вчера в 11:08
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Авто
ГАЗ запатентовал новый логотип «Победы»
Журнал Авто.ру 00:30
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Песков прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в 2020 году, сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 15:58
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
"Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года", - пояснил Малвейни.
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости вчера в 13:59
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Происшествия
Погорельцы из Березняков отметят новоселье к Новому году
Погорельцев из села Березняки переселят в новостройки. Об этом Валерий Лимаренко сообщил на встрече с жителями.
АСТВ 00:28
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 19:58
Хоккей
СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»
В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb вчера в 19:14
Наука
Торможение нейронов в мозге продлило жизнь червям и мышам
Американские биологи продлили жизнь нематодам и мышам, подавив у них активность нейронов в мозге.
N+1 вчера в 09:59
Политика
РФ официально инициировала перенос из США комитета Генассамблеи ООН
Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.
REGNUM 00:33
Технологии
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру вчера в 15:41
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
ТАСС вчера в 03:48
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Футбол
Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире в США
ProstoProSport вчера в 17:27
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Известия вчера в 21:05
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Гаджеты
У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка
В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
iXBT.com вчера в 16:34
Кино
В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики
В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
Культуромания вчера в 07:46
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС вчера в 01:39