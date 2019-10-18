Общество

РБКРБКАналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
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Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

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