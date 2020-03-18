Коронавирус

РБКРБКАналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

В рейтинговом агентстве S&P прогнозируют рецессию мировой экономики в этом году. Сейчас экономисты оценивают рост мирового ВВП в 2020 году всего в 1–1,5%. Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

РБК17 марта в 11:53

Экономисты Morgan Stanley назвали мировую рецессию «базовым сценарием»

Forbes17 марта в 08:14

В мире объявили кризис

Lenta.ruвчера в 12:53

Morgan Stanley и Goldman Sachs: коронавирус запустил мировой кризис

Московский Комсомолецвчера в 19:43

СМИ: В мире объявлен глобальный экономический кризис

Росбалтвчера в 18:20

Morgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии

Profinance.ruвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Футбол

Футбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая

Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно.
NewInform 00:46
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Гаджеты

Sony назвала характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
ФАН вчера в 16:44
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесли на июнь из-за коронавируса

Досрочный этап Единого государственного экзамена решили перенести на июнь 2020 года из-за угрозы коронавируса.
МР7.ру вчера в 04:34
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Piter.tv вчера в 08:12
Общество

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Известия 00:59
Происшествия

У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски

Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
REGNUM вчера в 07:15
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Со слов горожан, обычно вода в каналах Венеции имеет серовато-зеленый цвет и дурно пахнет.
Городовой вчера в 06:02
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Продукцию для торговых сетей России завозят круглосуточно

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить необходимые процедуры поставок внутри страны и из-за границы.
Live24 01:23
Общество

Мигранты, потерявшие работу, потребовали от России их кормить

Аргументы недели 01:34
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма вчера в 06:25
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Как у Кардашьян: звезда «Орла и решки» показала фигуру в купальнике

Instagram Экс-ведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк показала, какой она бы стала после карантина из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 22:29
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Общество

Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу

Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.
Live24 вчера в 01:22
Спорт

Продажи Octopath Traveler достигли 2 млн копий — в честь этого игра временно подешевела вдвое

Издательство Square Enix у себя в микроблоге сообщило, что суммарные отгрузки и продажи в цифровых сервисах Octopath Traveler для PC и Nintendo Switch превысили 2 млн копий по всему миру.
3DNews 02:05
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь

В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
StarHit.ru 16 марта в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное