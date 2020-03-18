Коронавирус
РБКАналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
В рейтинговом агентстве S&P прогнозируют рецессию мировой экономики в этом году. Сейчас экономисты оценивают рост мирового ВВП в 2020 году всего в 1–1,5%. Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
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Morgan Stanley и Goldman Sachs: коронавирус запустил мировой кризис
Московский Комсомолецвчера в 19:43
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Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Футбол
Футбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая
Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Гаджеты
Sony назвала характеристики PlayStation 5
Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесли на июнь из-за коронавируса
Досрочный этап Единого государственного экзамена решили перенести на июнь 2020 года из-за угрозы коронавируса.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Общество
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Происшествия
У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски
Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
Политика
Польский журналист призвал равняться на Россию
В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Со слов горожан, обычно вода в каналах Венеции имеет серовато-зеленый цвет и дурно пахнет.
Общество
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения борьбы с распространением нового коронавируса.
Общество
Продукцию для торговых сетей России завозят круглосуточно
В связи с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить необходимые процедуры поставок внутри страны и из-за границы.
Общество
Мигранты, потерявшие работу, потребовали от России их кормить
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Происшествия
Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом
Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Шоу-бизнес
Как у Кардашьян: звезда «Орла и решки» показала фигуру в купальнике
Instagram Экс-ведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк показала, какой она бы стала после карантина из-за коронавируса.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
Общество
Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу
Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.
Спорт
Продажи Octopath Traveler достигли 2 млн копий — в честь этого игра временно подешевела вдвое
Издательство Square Enix у себя в микроблоге сообщило, что суммарные отгрузки и продажи в цифровых сервисах Octopath Traveler для PC и Nintendo Switch превысили 2 млн копий по всему миру.
Происшествия
В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей
Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.