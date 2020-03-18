В рейтинговом агентстве S&P прогнозируют рецессию мировой экономики в этом году. Сейчас экономисты оценивают рост мирового ВВП в 2020 году всего в 1–1,5%. Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

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Гаджеты Sony назвала характеристики PlayStation 5 Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.

Происшествия У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.

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