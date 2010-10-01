Экономика
РБКАналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
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Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры
Коммерсантъ31 мая в 17:01
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Власти объявят 1 июля выходным днём в России
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Говорит Москва вчера в 10:24
Космос
NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru 31 мая в 00:29
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
Общество
На Сахалин продолжают завозить носителей коронавируса
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Сахалинской области выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа
Ряд сотрудников Facebook возмутились тем, что глава соцсети Марк Цукерберг не захотел удалять запись президента США Дональда Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.
Взгляд.ру вчера в 23:59
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Энергетика
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости вчера в 15:22
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК вчера в 21:47
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который предлагает установить господдержку в размере МРОТ для лиц, ведущих домашнее хозяйство.
Четвертая Власть вчера в 02:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги
Чемпионат вчера в 16:24
Экономика
Власти Алтайского края не позволят уронить закупочные цены на молоко
Как ранее сообщил amic.ru, жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, где попросили разобраться с падением закупочных цен на молоко.
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Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands
Экономика сегодня 30 мая в 02:33
Политика
Спикер Рады счел вопрос госязыка на Украине закрытым
Вопрос государственного языка на Украине решен, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Взгляд.ру вчера в 20:33
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
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Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
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Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов
Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
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ИА Красная Весна вчера в 08:36
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«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
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Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Недавно индийские разработчики выпустили программное обеспечение по удалению китайских приложений, которое стало лидером среди скачивания пользователей смартфонов.
Территория новостей вчера в 23:55
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform вчера в 02:40