Экономика

РБКРБКАналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
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Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

РБКвчера в 06:12

Эксперты: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ФедералПресс31 мая в 06:30

Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры

Коммерсантъ31 мая в 17:01

Снижение цен на аренду жилья в России начинает замедляться

Народные новости31 мая в 11:52

В России замедлилось падение цен на аренду жилья

ИА Красная Весна31 мая в 06:42

В мае аренда «однушек» в Казани подешевела на 3%

Реальное времявчера в 04:06

Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ТАСС31 мая в 05:17
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Власти объявят 1 июля выходным днём в России

Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
Говорит Москва вчера в 10:24
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Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru вчера в 16:29
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
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Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 31 мая в 00:29
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Культура

Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink

Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
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Общество

На Сахалин продолжают завозить носителей коронавируса

Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Сахалинской области выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа

Ряд сотрудников Facebook возмутились тем, что глава соцсети Марк Цукерберг не захотел удалять запись президента США Дональда Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.
Взгляд.ру вчера в 23:59
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Энергетика

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости вчера в 15:22
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Общество

СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК вчера в 21:47
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам

В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который предлагает установить господдержку в размере МРОТ для лиц, ведущих домашнее хозяйство.
Четвертая Власть вчера в 02:26
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги

Чемпионат вчера в 16:24
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Власти Алтайского края не позволят уронить закупочные цены на молоко

Как ранее сообщил amic.ru, жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, где попросили разобраться с падением закупочных цен на молоко.
АМИТЕЛ вчера в 23:16
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Технологии

Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands

Экономика сегодня 30 мая в 02:33
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Политика

Спикер Рады счел вопрос госязыка на Украине закрытым

Вопрос государственного языка на Украине решен, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Взгляд.ру вчера в 20:33
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

РИА Новости вчера в 19:05
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Политика

Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов

Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
Известия вчера в 04:52
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Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

ИА Красная Весна вчера в 08:36
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Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

РИА Новости вчера в 20:44
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
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Гаджеты

Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Недавно индийские разработчики выпустили программное обеспечение по удалению китайских приложений, которое стало лидером среди скачивания пользователей смартфонов.
Территория новостей вчера в 23:55
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Происшествия

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
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МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

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Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform вчера в 02:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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