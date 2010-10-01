В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

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