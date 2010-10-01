Экономика
РБКАналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
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Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры
Коммерсантъ31 мая в 17:01
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Игры
LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора
На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Здоровье
Карантин по бруцеллезу ввели в хуторе Ростовской области
Начальник управления ветеринарии РО Александр Кругликов установил карантин из-за выявленных случаев заболевания бруцеллезом среди крупного рогатого скота.
Городской ревизор вчера в 07:23
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Здоровье
Ректор Сеченовского университета рассказал о неспецифических симптомах коронавируса
Согласно распоряжению правительства России, некоторые клиники Сеченовского университета были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
ТАСС 00:13
Кино
Слухи: Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» заменит звезда WWE
По слухам, одной из вероятных претенденток на роль Кейт Кейн является звезда женского реслинга Соня Девилль.
Киноафиша России вчера в 06:20
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита вчера в 00:19
Здоровье
В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса
В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 00:43
Экономика
Сергей Цивилев рассказал о реализации 9 миллиардов рублей федеральной помощи
Губернатор привел в пример факт того, что только за четыре месяца этого года, регион из-за угольного кризиса недополучит налогов на 12,2 миллиарда рублей.
Кузбасс 00:45
Футбол
Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ
Лучшими стадионом российской Премьер-лиги болельщики признали стадион «Краснодара». Голосование проходило на странице РПЛ в Instagram.
Евро-футбол.ру вчера в 10:29
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Политика
Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США
Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей.
Рамблер вчера в 11:36
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как подросли его дети
Артист признался, что его полуторагодовалая дочь, несмотря на маленький возраст, уже показывает характер и даже пытается воспитывать старшего брата, подстраивая его под свои интересы.
Bimru.ru вчера в 08:40
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 31 мая в 07:34
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Путин снял с постов четырех генералов
Четыре российских генерала освобождены от своих должностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Лента.
9111.ru вчера в 11:44
Происшествия
В США толпа разграбила поезд на ходу
В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано на YouTube-канале KaySwiss Roll.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04