Экономика

РБКРБКАналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
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Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

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Эксперты: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

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В России замедлилось падение цен на аренду жилья

ИА Красная Весна31 мая в 06:42

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Реальное времявчера в 04:06

Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

ТАСС31 мая в 05:17
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В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Губернатор привел в пример факт того, что только за четыре месяца этого года, регион из-за угольного кризиса недополучит налогов на 12,2 миллиарда рублей.
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Лучшими стадионом российской Премьер-лиги болельщики признали стадион «Краснодара». Голосование проходило на странице РПЛ в Instagram.
Евро-футбол.ру вчера в 10:29
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Политика

Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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РИА Новости вчера в 04:53
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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ТАСС вчера в 08:50
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Общество

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Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
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