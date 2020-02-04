Экономика

РБКРБКАналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

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Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т).
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Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

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Объемы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года

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