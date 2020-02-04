Экономика
РБКАналитики заявили о снижении в России спроса на бензин
Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т).
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации кодов регионов для автономеров
Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило приказ, увеличивающий число комбинаций кодов регионов для государственных номеров.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Эфесу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели домашнее поражение от турецкой команды "Анадолу Эфес" в 23-м туре Евролиги.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Игры
Sony открыла страницу PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. В скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Кино
В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»
В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Общество
Первый канал отказался от трансляции «Оскара»
Кино
Харрисон Форд снимется в пятой части «Индианы Джонса»
Американский актёр Харрисон Форд сыграет в пятой части фильма «Индианы Джонса».
Авто
Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Энергетика
Котировки на нефть марки Brent опустились ниже $55
Фьючерсы североморской нефти марки Brent с поставкой, которая будет в апреле нынешнего года, во время торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% и составила $54,9 за баррель.
Армия и оружие
Узел Идлиба
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Общество
Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Здоровье
В России появились тропические резистентные клопы
Есть два вида постельных клопов – один из них космополит, живет на территории стран с достаточно прохладным климатом, в том числе в России.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Здоровье
В Китае испытают российский препарат для борьбы с коронавирусом
Китайские специалисты в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV испытывают российский препарат.
Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.