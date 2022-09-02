Министры финансов стран G7 договорились, что потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированных чиновников.
Правительство ФРГ считает, что слова главы МИД страны Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, независимо от того, что думают ее избиратели, были вырваны из контекста.
Один из крупнейших потребителей алюминия, компания Novelis, подразделение индийской Hindalco Industries Ltd, заявила, что в 2023 году не будет использовать металл из России для снабжения своих предприятий в Европе.