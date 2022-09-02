Газета.RuАналитики заявили о резком снижении экспорта российской пшеницыЭкспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 6,3 млн тонн.Газета.RuХотя продовольствие выведено из-под действия западных санкций, банки и страховщики настороженно относятся к бизнесу с РФ, а судовладельцы опасаются отправлять суда в зону боевых действий.ФинмаркетПо данным Agritel, сейчас российский экспорт постепенно увеличивается.РБКМедленные темпы поставок из РФ оказывают дополнительное давление на мировой рынок в условиях, когда урожай в других странах пострадал от засухи, отмечает агентство.ФинмаркетЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБККапитал страныКавказ ПостПодробнее о событииЭксперты объяснили резкое падение экспорта российской пшеницы при рекордном урожаеТатар-информ05:24Экспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22%ИА SM-News05:52Экспорт зерна из России обрушился из-за скрытых санкцийКапитал страны04:55Аналитики сообщили о снижении экспорта российской пшеницыГоворит Москва04:53Аналитики заявили о резком снижении экспорта российской пшеницыГазета.Ru05:13Россия на 22% сократила экспорт пшеницы в июле-августеФинмаркет03:54Аналитики сообщили о снижении экспорта российского зернаРБК03:15Показать ещёОценить38Поделиться