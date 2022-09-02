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Аналитики заявили о резком снижении экспорта российской пшеницы

Экспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 6,3 млн тонн.
Газета.Ru
Хотя продовольствие выведено из-под действия западных санкций, банки и страховщики настороженно относятся к бизнесу с РФ, а судовладельцы опасаются отправлять суда в зону боевых действий.
Финмаркет
По данным Agritel, сейчас российский экспорт постепенно увеличивается.
РБК
Медленные темпы поставок из РФ оказывают дополнительное давление на мировой рынок в условиях, когда урожай в других странах пострадал от засухи, отмечает агентство.
Финмаркет

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Эксперты объяснили резкое падение экспорта российской пшеницы при рекордном урожае
Татар-информ05:24
Экспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22%
ИА SM-News05:52
Экспорт зерна из России обрушился из-за скрытых санкций
Капитал страны04:55
Аналитики сообщили о снижении экспорта российской пшеницы
Говорит Москва04:53
Аналитики заявили о резком снижении экспорта российской пшеницы
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Россия на 22% сократила экспорт пшеницы в июле-августе
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