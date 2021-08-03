ВедомостиАналитики заявили о сохранении оборота аптек на уровне начала пандемииВ RNC Pharma заявили, что в первом полугодии столь ажиотажного спроса на лекарства, как в прошлом году, не наблюдалась.ВедомостиПо данным DSM Group, совокупная выручка фармритейлеров за полгода достигла 552,1 млрд руб., в то время как за тот же период 2020 года — 557,9 млрд руб.КоммерсантъПо подсчетам аналитиков "Мегаптеки", наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.ПРАЙМПо словам источника “Ъ” на фармрынке, существенный рост выручки от онлайн-продаж отмечают только крупные ритейлеры.КоммерсантъЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейРамблерLive24Моллы.RuНовый ДеньФАНРадио Комсомольская правдаНевские НовостиНародные новостиИА Красная ВеснаРосбалтЭкономика сегодняНовые ВедомостиIvbg.ruС чего всё началосьГраждане снова скупают лекарства, как в начале пандемииВ первой половине 2021 года фармритейлерам практически удалось удержать обороты выручки на уровне прошлого года, когда в начале пандемии наблюдался ажиотажный спрос на лекарства.Коммерсантъвчера в 18:07Подробнее о событииАналитики заявили о сохранении оборота аптек на уровне начала пандемииВедомостивчера в 06:05Выручка российских аптек с начала 2021 года превысила 550 млрд рублейФАНвчера в 05:02Общий доход аптечных сетей в РФ в I полугодии достиг 551 млрд рублейUrbc.Ruвчера в 02:06Россияне стали массово скупать лекарстваNews.ruвчера в 02:42Россияне скупают лекарства в аптеках на фоне пандемииМосковский Комсомолецвчера в 04:42Россияне бросились скупать лекарстваLenta.ruвчера в 01:51Граждане снова скупают лекарства, как в начале пандемииКоммерсантъвчера в 18:07Показать ещёОценить64Поделиться