Будьте в Плюсе

Аналитики заявили о сохранении оборота аптек на уровне начала пандемии

В RNC Pharma заявили, что в первом полугодии столь ажиотажного спроса на лекарства, как в прошлом году, не наблюдалась.
Ведомости
По данным DSM Group, совокупная выручка фармритейлеров за полгода достигла 552,1 млрд руб., в то время как за тот же период 2020 года — 557,9 млрд руб.
Коммерсантъ
По подсчетам аналитиков "Мегаптеки", наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.
ПРАЙМ
По словам источника “Ъ” на фармрынке, существенный рост выручки от онлайн-продаж отмечают только крупные ритейлеры.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Граждане снова скупают лекарства, как в начале пандемии

В первой половине 2021 года фармритейлерам практически удалось удержать обороты выручки на уровне прошлого года, когда в начале пандемии наблюдался ажиотажный спрос на лекарства.
Коммерсантъвчера в 18:07

Подробнее о событии

Аналитики заявили о сохранении оборота аптек на уровне начала пандемии

Ведомостивчера в 06:05

Выручка российских аптек с начала 2021 года превысила 550 млрд рублей

ФАНвчера в 05:02

Общий доход аптечных сетей в РФ в I полугодии достиг 551 млрд рублей

Urbc.Ruвчера в 02:06

Россияне стали массово скупать лекарства

News.ruвчера в 02:42

Россияне скупают лекарства в аптеках на фоне пандемии

Московский Комсомолецвчера в 04:42

Россияне бросились скупать лекарства

Lenta.ruвчера в 01:51

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