Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона

Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии. Падение нефтяных котировок будет способствовать снижению спроса на рублевые активы.
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Аналитики ждут снижения ключевой ставки

TatCenter07:46

Рынок акций РФ открылся падением индикаторов на 2,4-3%

Финмаркет03:06

Курс рубля снижается в понедельник

Profinance.ru05:38

Российский рынок акций заметно снижается на фоне внешнего негатива

ПРАЙМ07:22

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Интерфакс03:32

Российский рынок акций продолжил снижение на фоне коронавируса и протестов в США

Компания05:50

Эксперт объяснил резкий обвал рубля

Свободная Прессавчера в 06:17
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Общество

Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора

Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
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Общество

В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись

Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
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Политика

Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Общество

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления.
Интерфакс 07:30
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Игры

Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом

Evo-rus.com вчера в 11:34
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Происшествия

Стерненко избирают меру пресечения в Шевченковском районном суде

Украина.ру 03:49
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Экономика

Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах

Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Кино

Шоураннер «Ведьмака» поделилась подробностями о втором сезоне проекта

Второй сезон весьма успешного сериала «Ведьмак» не за горами и шоураннер проекта Лорен Хиссрич решила пообщаться с журналистами издания The Wrap.
Телепрограмма 02:35
Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

RuNews24.ru 01:37
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Армия и оружие

Военные отрепетировали ракетные удары на фоне учений НАТО на Балтике

В ЗВО подчеркнули, что нанесение условных ракетных ударов происходило "на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020".
RuNews24.ru вчера в 05:55
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Политика

Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
8K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
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Биатлон

Алексей Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной России по биатлону

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Волков завоевал золотую медаль в эстафете, однако лишится награды, если напарник по той гонке Евгений Устюгов не сможет доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.
ТАСС Спорт 07:33
Политика

Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару

Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
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Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Авто

На продажу выставили 28-летний седан BMW 7-Series почти без пробега

Как рассказывает нынешний продавец автомобиля, этот BMW 7-Series был заказан у немецкого дилерского центра клиентом из Великобритании.
Тарантас Ньюс 13 июня в 23:51
Общество

В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
Энергетика

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ 08:33
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Общество

Рязанские выпускники получили аттестаты

Вечерняя Рязань 08:15
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
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Энергетика

Компании Турции задолжали «Газпрому» $2 млрд

Совокупная накопленная задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» составляет около $2 млрд.
Нефтегазовая вертикаль 08:08
Армия и оружие

На Украину вернутся канадские военные инструкторы

ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
Piter.tv 00:52
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