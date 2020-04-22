Коронавирус
ИзвестияАнализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий.
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с чего всё началось
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.Известия17:01
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Стало известно о дате старта массового тестирования на антитела к COVID-19
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