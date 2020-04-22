Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.

с чего всё началось

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий.

Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

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