Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

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