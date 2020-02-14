Происшествия

ТАССТАССАнализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
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Адвокат поставил под сомнение результаты анализов боксера Георгия Кушиташвили

Комсомольская правда07:16

Боксер Кушиташвили продемонстрировал незнание наркотиков

BFM.ru07:49

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в хранении кокаина боксера Кушиташвили

Коммерсантъ04:19

Адвокат усомнился в результатах анализов Кушиташвили

Телеканал 360°06:22

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС03:00

«Трезвая Россия» потребовала проверить всех боксёров сборной страны на наркотики

RT на русском06:56

Защита боксера Кушиташвили обжалует решение суда

РИА Новости05:13
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RT на русском 05:07
Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:34
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РБК вчера в 11:07
Армия и оружие

Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии

Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Телеканал 360° 11 февраля в 06:53
Футбол

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В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
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Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
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ИИ помогает английским ученым прогнозировать проблемы с сердцем

Анализ кровотока пациента позволяет врачам узнать о возможных проблемах со здоровьем у пациентов, например, о приближающемся сердечном приступе или инсульте.
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Общество

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Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Общество

В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
RT на русском вчера в 08:56
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Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра

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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают

Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.
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Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
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Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
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Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:47
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Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
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В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
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Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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Экс-менеджер «Сбербанка» возглавит «Евроцемент»

Новым гендиректором «Евроцемент груп» могут назначить Ашота Хачатурянца. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на несколько источников.
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На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
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Разина привлекли к судебному спору Шатунова о песнях «Ласкового мая»

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