Происшествия
ТАССАнализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин
Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат поставил под сомнение результаты анализов боксера Георгия Кушиташвили
Комсомольская правда07:16
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Общество
Путин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Армия и оружие
Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии
Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Наука
ИИ помогает английским ученым прогнозировать проблемы с сердцем
Анализ кровотока пациента позволяет врачам узнать о возможных проблемах со здоровьем у пациентов, например, о приближающемся сердечном приступе или инсульте.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»
В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
Политика
Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают
Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Политика
Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
Экономика
Экс-менеджер «Сбербанка» возглавит «Евроцемент»
Новым гендиректором «Евроцемент груп» могут назначить Ашота Хачатурянца. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на несколько источников.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Музыка
Разина привлекли к судебному спору Шатунова о песнях «Ласкового мая»
Арбитражный суд Москвы привлек продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина к спору экс-солиста группы Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка" - обладателя права на песни коллектива, сообщает РИА "Новости".