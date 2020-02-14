Происшествия

ТАССТАССАнализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
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