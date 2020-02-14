Происшествия
ТАССАнализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин
Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
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Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
Происшествия
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Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
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Общество
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Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Экономика
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Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
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Военнослужащим ВВС США официально разрешили носить хиджабы и тюрбаны
Новые правила касаются ношения хиджабов и тюрбанов, сообщает канал CNN. Послабления должны коснуться военнослужащих-мусульман и сикхов.
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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.