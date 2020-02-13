Происшествия
Газета.RuЧемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения
13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.
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Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Футбол
Глава РФС считает обоснованным решение по сокращению зон в ПФЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал решение по сокращению зон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) оправданным и обоснованным.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Технологии
Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4
«Аврора» получила сертификат ФСТЭК Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявила о получении операционной системой «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Общество
Сын замглавы Генштаба Арсланова заявил о вымогательстве 150 млн рублей
Сын замглавы Генштаба Халила Арсланова Арслан подал заявление в СК, ФСБ и Генпрокуратуру, сообщив о вымогательстве 150 млн рублей.
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Футбол
Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Биатлон
IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Кино
Disney снимет сиквел «Аладдина»
Студия Disney собирается снять продолжение фильма «Аладдин», который был создан на основе одноименного мультфильма.
Игры
«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы
«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Общество
Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.