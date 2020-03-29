Коронавирус
Эхо МосквыАналогичный режим самоизоляции вводится и в Подмосковье
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с чего всё началось
Так, с восьми часов вечера на территории Московской области закрываются все парки, детские площадки, покидать дом можно лишь для того, чтобы отправиться на работу, сообщает Воробьев в своем Instagram.Smolnarod.ru15:35
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Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Здоровье
Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется
Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Авто
Porsche и Audi объединяются, чтобы создать новую платформу
ДВС скоро уйдут в историю Немецкие автобренды объединяют усилия, чтобы создать новую платформу для электрокара Porsche Macan.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
Наука
Ученые предложили высушивать виски для определения подлинности
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прокомментировала разлад с Джиганом
По слухам супруги выставили свой дом на продажу, а Оксана Самойлова демонстративно сняла обручальное кольцо.
Здоровье
Горбольница №1 в Чите перестала принимать экстренных больных
В горбольнице будут развернуты порядка 184 коек, включая реанимационные.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина
Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Происшествия
В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус
В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Экономика
С миру по гривне: Украина готовится к дефолту
По пессимистичным прогнозам, в мае-июне Киев объявит о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Технологии
Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live
Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Авто
Moody’s понизила кредитные рейтинги японских автопроизводителей
Кредитные рейтинги ведущих автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor понизило кредитное рейтинговое агентство Moody’s Japan, ссылаясь на негативные последствия вспышки нового коронавируса для автомобильного сектора.
Игры
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
Здоровье
В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу
Из-за большого количества заболевших медицинская система страны может не справиться.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам
В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса
Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.