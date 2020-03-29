с чего всё началось

Режим самоизоляции введен в Подмосковье с 20:00 воскресения.

Аналогичный режим самоизоляции вводится и в Подмосковье

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции «Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Общество В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

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Общество Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Авто Moody’s понизила кредитные рейтинги японских автопроизводителей Кредитные рейтинги ведущих автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor понизило кредитное рейтинговое агентство Moody’s Japan, ссылаясь на негативные последствия вспышки нового коронавируса для автомобильного сектора.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.