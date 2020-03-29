Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыАналогичный режим самоизоляции вводится и в Подмосковье

Режим самоизоляции введен в Подмосковье с 20:00 воскресения.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Так, с восьми часов вечера на территории Московской области закрываются все парки, детские площадки, покидать дом можно лишь для того, чтобы отправиться на работу, сообщает Воробьев в своем Instagram
.
Smolnarod.ru15:35

Подробнее о событии

Режим самоизоляции для жителей Подмосковья ввели с вечера воскресенья

РИА Новости14:47

Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 20:00 воскресенья

ТАСС15:07

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

Коммерсантъ14:44

Режим всеобщей изоляции в Подмосковье вступил в силу с вечера воскресенья

РБК15:34

Режим самоизоляции начал действовать в Московской области

Известия14:54

Власти Подмосковья закроют парки и детские площадки

Газета.Ru14:54

Власти Подмосковья ввели аналогичный московскому режим самоизоляции

Эхо Москвы16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Здоровье

Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
РЕН ТВ 19:48
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Авто

Porsche и Audi объединяются, чтобы создать новую платформу

ДВС скоро уйдут в историю Немецкие автобренды объединяют усилия, чтобы создать новую платформу для электрокара Porsche Macan.
Inc-news.ru 14:34
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
RT на русском 13:55
Наука

Ученые предложили высушивать виски для определения подлинности

Национальная служба новостей 01:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прокомментировала разлад с Джиганом

По слухам супруги выставили свой дом на продажу, а Оксана Самойлова демонстративно сняла обручальное кольцо.
ОК! 07:32
Здоровье

Горбольница №1 в Чите перестала принимать экстренных больных

В горбольнице будут развернуты порядка 184 коек, включая реанимационные.
Московский Комсомолец Чита 05:00
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина

Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Свободная Пресса 08:44
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 27 марта в 22:29
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Экономика

С миру по гривне: Украина готовится к дефолту

По пессимистичным прогнозам, в мае-июне Киев объявит о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены.
Известия вчера в 17:02
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Технологии

Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Игромания.ру 14:56
Авто

Moody’s понизила кредитные рейтинги японских автопроизводителей

Кредитные рейтинги ведущих автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor понизило кредитное рейтинговое агентство Moody’s Japan, ссылаясь на негативные последствия вспышки нового коронавируса для автомобильного сектора.
Красная весна 10:16
Игры

В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 12:19
Здоровье

В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу

Из-за большого количества заболевших медицинская система страны может не справиться.
Aobe.ru 16:58
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Kursk.com 08:31
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса

Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.
REGNUM 08:00
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное