Культура

Слово и ДелоСлово и ДелоАнастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Премию ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа» получил проект «На ножах». Программа «Вечерний Ургант» на Первом канале стала лучшим юмористическим шоу, а Иван Ургант выбран лучшим ведущим развлекательного шоу. Свой проект Ивлеева начала снимать в 2018 году.
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В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ

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Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ruвчера в 23:12
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ

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Экипаж корабля «Союз МС-12» закрыл люки и готов вернуться на Землю

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

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