Культура
Слово и ДелоАнастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Премию ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа» получил проект «На ножах». Программа «Вечерний Ургант» на Первом канале стала лучшим юмористическим шоу, а Иван Ургант выбран лучшим ведущим развлекательного шоу. Свой проект Ивлеева начала снимать в 2018 году.
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В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
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Как отмечается на сайте "Активного гражданина", жители Москвы смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они переход на раздельный сбор отходов и готовы ли они самостоятельно сортировать отходы дома.
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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Экипаж корабля «Союз МС-12» закрыл люки и готов вернуться на Землю
Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазза аль-Мансури перешли с борта Международной космической станции на корабль «Союз МС-12».
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