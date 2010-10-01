Талантливая отечественная ведущая Анастасия Ивлеева поделилась с верными почитателями тем фактом, что врачи диагностировали у нее опасный коронавирус. Тест на вирус знаменитость делала вместе со своим супругом Элджеем.

Анастасия Ивлеева заявила, что подхватила коронавирус вместе с Элджеем

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