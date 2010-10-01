Шоу-бизнес
ГлобалМСК.руАнастасия Ивлеева заявила, что подхватила коронавирус вместе с Элджеем
Талантливая отечественная ведущая Анастасия Ивлеева поделилась с верными почитателями тем фактом, что врачи диагностировали у нее опасный коронавирус. Тест на вирус знаменитость делала вместе со своим супругом Элджеем.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:14
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Общество
За сутки в мире выявили еще 200 тысяч заразившихся коронавирусом
В ВОЗ зарегистрировали увеличение числа заразившихся коронавирусом на 200 тысяч человек за сутки.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Кино
Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена
Во время общения Снайдер показал снятую сцену для "Snyder Cut" — его версии "Лиги справедливости", в которой Генри Кавилл в роли Супермена предстает в черном костюме и серебряном плаще.
Газета.Ru 09:28
Армия и оружие
Более 30 кораблей приняли участие в параде ВМФ в Севастополе
Участие в параде ВМФ в Севастополе приняли ракетный крейсер "Москва", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", большой десантный корабль "Ямал", корабль специального назначения "Иван Хурс", корабли "Вышний Волочек", "Иван Антонов" и корабль Пограничной службы ФСБ и спасательное судно "Коммуна".
Политическая Экспертиза 13:32
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Тиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга
Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга.
МР7.ру 13:14
Шоу-бизнес
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Авто
Завод полного цикла в Калининграде начнет выпуск BMW в 2021 году
Автотор готовится расширить свои производственные площади: к уже действующим корпусам в поселке имени А. Космодемьянского недалеко от Калининграда должен добавится еще один, для производства автомобилей BMW по полному циклу.
За рулем 24 июля в 12:35
Фигурное катание
Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
Краснодарские известия 03:59
Армия и оружие
В России создадут «невидимый» ракетный поезд «Баргузин»
Русская Планета 23 июля в 22:26
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра
МЧС сообщило, что в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия до конца 26 июля.
Газета.Ru 12:39
Футбол
Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом»
Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом», в составе которого играл с февраля 2017 года.
Вести ФМ 08:24
Космос
Астрономы впервые наблюдали исчезновение короны черной дыры
Американские ученые впервые увидели и зафиксировали исчезновение короны черной дыры, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на Phys.org.
TV BRICS 01:00