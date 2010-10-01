Шоу-бизнес

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руАнастасия Ивлеева заявила, что подхватила коронавирус вместе с Элджеем

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Талантливая отечественная ведущая Анастасия Ивлеева поделилась с верными почитателями тем фактом, что врачи диагностировали у нее опасный коронавирус. Тест на вирус знаменитость делала вместе со своим супругом Элджеем.
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Анастасия Ивлеева заявила, что подхватила коронавирус вместе с Элджеем

ГлобалМСК.ру10:14

Ивлеева и Элджей заражены COVID-19

Территория новостей08:53

«Вирус никуда не делся!»: Ивлеева заявила, что подхватила коронавирус вместе с Элджеем

Телепрограмма06:47
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Установлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

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За сутки в мире выявили еще 200 тысяч заразившихся коронавирусом

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В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

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Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах

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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

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В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

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Происшествия

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Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
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Авто

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Автотор готовится расширить свои производственные площади: к уже действующим корпусам в поселке имени А. Космодемьянского недалеко от Калининграда должен добавится еще один, для производства автомобилей BMW по полному циклу.
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Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

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РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
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Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра

МЧС сообщило, что в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия до конца 26 июля.
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Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

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Астрономы впервые наблюдали исчезновение короны черной дыры

Американские ученые впервые увидели и зафиксировали исчезновение короны черной дыры, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на Phys.org.
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