Шоу-бизнес
Актуальные НовостиАнастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой. Пара не раскрывала пол ребенка до конца беременности. В кадре Тимати держит ребенка на руках.
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«Made by Анастасия Решетова»: Симона Юнусова с гордостью представила своего внука
Woman.ruвчера в 12:54
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Происшествия
Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест
Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Общество
Ученые назвали самое опасное место в квартире
Известия 02:43
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Общество
В России придумали новый способ обмана банкоматов
Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Lenta.ru вчера в 07:34
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
Газета.Ru вчера в 07:44
Здоровье
В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди
REGNUM 15 октября в 14:00
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Экономика
Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц.
Ведомости вчера в 10:01
Гаджеты
Некоторые модели Xiaomi уже получили новую оболочку MIUI 11
Первые модели смартфонов китайской компании Xiaomi уже получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
Народные новости 15 октября в 20:11
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Политика
В Сети высмеяли Зеленского, игравшего молотком в сейме Латвии
РЕН ТВ вчера в 17:21
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
ФАН вчера в 04:45
Гаджеты
Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами
Astera вчера в 12:39
Происшествия
Тамбовский вице-губернатор задержан полицией
Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков задержан вечером в среду у здания мэрии Тамбова.
Российская газета вчера в 16:31