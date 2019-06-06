Шоу-бизнес

Актуальные НовостиАктуальные НовостиАнастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой. Пара не раскрывала пол ребенка до конца беременности. В кадре Тимати держит ребенка на руках.
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Тимати счастлив: Анастасия Решетова впервые стала мамой

7Дней.рувчера в 12:00

Выбор имени для сына Тимати привел Божену Рынску в недоумение

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Почему Тимати назвал сына таким необычным именем?

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Мама Тимати одной из первых взяла на руки новорожденного внука

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Тимати жестко припечатали за имя для сына

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Тимати стал отцом во второй раз

StarHit.ruвчера в 11:49

«Made by Анастасия Решетова»: Симона Юнусова с гордостью представила своего внука

Woman.ruвчера в 12:54
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон

У Тимати родился сын

Вести.UZвчера в 22:29
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Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Происшествия

Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»

Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Общество

Ученые назвали самое опасное место в квартире

Известия 02:43
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Общество

В России придумали новый способ обмана банкоматов

Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Lenta.ru вчера в 07:34
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

Газета.Ru вчера в 07:44
Здоровье

В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди

REGNUM 15 октября в 14:00
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Экономика

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц.
Ведомости вчера в 10:01
Гаджеты

Некоторые модели Xiaomi уже получили новую оболочку MIUI 11

Первые модели смартфонов китайской компании Xiaomi уже получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
Народные новости 15 октября в 20:11
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Политика

В Сети высмеяли Зеленского, игравшего молотком в сейме Латвии

РЕН ТВ вчера в 17:21
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
ФАН вчера в 04:45
Гаджеты

Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Astera вчера в 12:39
Происшествия

Тамбовский вице-губернатор задержан полицией

Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков задержан вечером в среду у здания мэрии Тамбова.
Российская газета вчера в 16:31
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