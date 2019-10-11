Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник. При этом диагнозе пациенты не реагируют на окружающую обстановку и не замечают людей. В состоянии угнетения сознания они постоянно спят.
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Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Футбол
Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
Спорт-Экспресс 13:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда 11:41
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Спорт
В РУСАДА заявили об агрессивной реакции спортсменов на запрет алкоголя
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после запрета на использование спортсменами алкоголя во время допинг-тестирования столкнулось с резко негативной реакцией, сообщила замгендиректора организации Маргарита Пахноцкая.
Взгляд.ру 08:56
Политика
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным
На пресс-марафоне в Киеве, глава Украины Владимир Зеленский рассказал об организации телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Восток-Медиа 11:15
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд 13:18
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
RT на русском 11:33
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
В Лебяжьем почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе
Почетные гости пообщались с ветеранами боевых действий, а после этого возложили цветы к мемориалу военнослужащим, которые во время выполнения служебно-боевых задач погибли в Северо-Кавказском регионе.
Online47.ru 07:17
Политика
Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Армия и оружие
Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных
Комсомольская правда 13:37
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Шоу-бизнес
Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»
Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
Super.ru 07:56
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Наука
Названо оптимальное время обмена рукопожатиями
Респонденты поведали о своих карьерных перспективах в работе, после чего каждый встретился с одним из специалистов, который приветствовал их одним из следующих способов: короткое, меньше трёх секунд рукопожатие, затяжное рукопожатие и приветствие вовсе без него.
Planet Today 13:06
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС 12:08
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23