Шоу-бизнес
Евразия DailyАнастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.
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Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Авто
Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган обязал правительство страны и чиновников, занимающих высшие должности, отказаться от использования автомобилей Audi и пересесть на Volkswagen.
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Политика
Вашингтон и Пекин согласовали частичное торговое соглашение
К вечеру четверга мало кто ожидал, что делегация Пекина задержится в Вашингтоне до пятницы, но вице-премьер Лю Хэ остался и даже назначил личную встречу с Трампом.
Политика
Трамп решил назначить Салливана послом США в России
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Футбол
Головин забил четвертый мяч сборной России в ворота Шотландии
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин забил четвертый мяч в сегодняшней игре в ворота сборной Шотландии.
Шоу-бизнес
Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание
Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Армия и оружие
Подсчитаны жертвы турецкого «Источника мира» в Сирии
Турецкие войска уничтожили 174 террориста в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
Политика
Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны
Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Футбол
Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством нужд военных
Правительство при составлении бюджета игнорирует рекомендации комитета Госдумы по обороне о выделении средств на нужды военных, следует из заключения к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на сайте электронной базы Госдумы.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Армия и оружие
ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.