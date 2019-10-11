Шоу-бизнес

Евразия DailyЕвразия DailyАнастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.
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«Находится в состоянии сопора»: появились новые данные о состоянии Заворотнюк

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СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в предкоматозном состоянии

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Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось

Дни.ру08:33

Анестезиолог раскрыл подробности состояния Анастасии Заворотнюк

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«Не реагирует, не замечает людей»: врачи спасают Анастасию Заворотнюк от комы

StarHit.ru08:30

Раскрыты подробности состояния Заворотнюк

Lenta.ru08:26

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Евразия Daily08:22
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Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Кино

«Джокер» собрал миллиард рублей в российском прокате

РЕН ТВ 18:20
Космос

Нобелевский лауреат назвал невозможным переселение на другие планеты

Planet Today 03:19
Армия и оружие

Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

Life.ru 17:57
Гаджеты

Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком

DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY 13:10
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Происшествия

В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой

RT на русском 11:33
Происшествия

Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове

В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 02:46
Авто

Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства

Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган обязал правительство страны и чиновников, занимающих высшие должности, отказаться от использования автомобилей Audi и пересесть на Volkswagen.
Picsnews.net 12:28
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Политика

Вашингтон и Пекин согласовали частичное торговое соглашение

К вечеру четверга мало кто ожидал, что делегация Пекина задержится в Вашингтоне до пятницы, но вице-премьер Лю Хэ остался и даже назначил личную встречу с Трампом.
BFM.ru 13:07
Политика

Трамп решил назначить Салливана послом США в России

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Коммерсантъ 12:43
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Футбол

Головин забил четвертый мяч сборной России в ворота Шотландии

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин забил четвертый мяч в сегодняшней игре в ворота сборной Шотландии.
Bobsoccer вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание

Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Народные новости 01:32
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 08 октября в 12:52
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 08 октября в 09:58
Армия и оружие

Подсчитаны жертвы турецкого «Источника мира» в Сирии

Турецкие войска уничтожили 174 террориста в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Политика

Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны

Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.
РИА Новости 17:34
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Футбол

Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов

Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
ТВ Центр вчера в 12:02
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
РБК 10:39
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством нужд военных

Правительство при составлении бюджета игнорирует рекомендации комитета Госдумы по обороне о выделении средств на нужды военных, следует из заключения к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на сайте электронной базы Госдумы.
Rambler News Service вчера в 00:24
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Телеканал 360° 12:06
Армия и оружие

ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Военное дело вчера в 09:20
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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