Шоу-бизнес

Ugpressa.ruUgpressa.ruАнастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
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Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.
Комсомольская правдавчера в 10:25

Подробнее о событии

СМИ: появились данные об улучшении состояния Заворотнюк

Телепрограммавчера в 11:07

СМИ сообщили о приходе Заворотнюк в сознание

РБКвчера в 13:23

Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно

Вокруг ТВвчера в 05:34

Состояние Заворотнюк улучшилось

Lenta.ruвчера в 12:03

Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Комсомольская правдавчера в 10:25

СМИ: Анастасия Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно

Woman.ruвчера в 09:03

Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 12:35
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В России предложили изменить правила прижизненного донорства

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
RT на русском 00:10
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Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
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Pravda.Ru 17 сентября в 16:37
Футбол

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Как известно, Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие 18 сентября.
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Ядерную войну России и США показали в ролике

Lenta.ru вчера в 08:30
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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
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Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.
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Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
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Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа

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Lenta.ru вчера в 22:55
Армия и оружие

В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

Российская газета вчера в 23:41
Политика

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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика

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Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.
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Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море

Российские пограничники задержали две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в Японском море.
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Общество

В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск

Если гражданин РФ примет в отпуске решение уйти с работы, то заявление об этом он также может направить по электронной почте.
RuNews24.ru 16 сентября в 01:12
Шоу-бизнес

Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон

Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
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Шоу «Холостяк» впервые закончилось ЛГБТ-помолвкой

Американское шоу «Холостяк в раю», на котором ищут пару участники и участницы, не встретившие свою любовь в предыдущих сезонах проекта, впервые в истории закончилось помолвкой двух девушек.
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«Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в Лиге Чемпионов

18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 23:47
Политика

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
ТАСС вчера в 23:24
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

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Газета.Ru вчера в 17:57
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Уфологи давно считают, что Антарктида из-за своей отдаленности и малоизученности, давно привлекла внимание инопланетян.
Южный Федеральный 16 сентября в 20:59
Политика

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Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
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Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

ТАСС вчера в 07:35
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У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов

Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру вчера в 15:06
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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