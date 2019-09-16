Шоу-бизнес
Красная веснаАнастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец. Оперативное вмешательство, целью которого было удаление диагностированной немецкими медиками опухоли, было проведено еще весной.
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с чего всё началось
Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня.Московский Комсомолецвчера в 14:34
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Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолецвчера в 14:34
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
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