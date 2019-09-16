Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня.

с чего всё началось

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец. Оперативное вмешательство, целью которого было удаление диагностированной немецкими медиками опухоли, было проведено еще весной.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Футбол Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева 6 сентября Кадыров выразил готовность помочь Мамаеву и Кокорину вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за грозненский «Ахмат».

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Политика США вернут посла в Белоруссию спустя 11 лет Белоруссия и США взаимно выслали послов в 2008 году, после того как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека.

Происшествия В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.

Футбол «Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов Футболисты петербургского "Зенита" во вторник проведут матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Футбол Антон Миранчук перенес операцию Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Здоровье В правительстве Тверской области обсудят нацпроект «Здравоохранение» 17 сентября губернатор Игорь Руденя проведёт заседание правительства Тверской области.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летие 17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Происшествия БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Недвижимость Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке О снижении первоначального взноса сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.