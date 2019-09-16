Шоу-бизнес
Красная веснаАнастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец. Оперативное вмешательство, целью которого было удаление диагностированной немецкими медиками опухоли, было проведено еще весной.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня.Московский Комсомолецвчера в 14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолецвчера в 14:34
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей
Телепрограмма 08:14
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
РИА Новости 05:52
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Футбол
Лига чемпионов. Дортмундская «Боруссия» дома примет «Барселону»
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Уже известны стартовые составы.
Бомбардир.ру 14:32
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Известия вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Экономика
В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета вчера в 14:35
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Экономика
Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Что происходит на рекламном рынке Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала свою оценку расходов на рекламу в первом полугодии 2019 года.
РБК вчера в 11:52
Экономика
В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров
В правительстве напомнили, что с 1 января 2019 года доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры социальной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций.
Rostov gazeta вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».
URA.Ru 01:58
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Наука
Магнитная трансмиссия дала роботу скорость и резкость движений
Инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского университета создали роборуку, совмещающую в себе скорость, возможность быстро отслеживать движения и реагировать на прикосновения к предметам, а также защиту от слишком большого усилия.
N+1 05:06
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews вчера в 12:54
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16
Кино
Российская студия требует от Джеки Чана и Шварценеггера 216 млн рублей
МИР 24 15 сентября в 03:53
Происшествия
Селфи спасло жизнь молодой девушки из Ирландии
Алтапресс 13:04
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача
В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
Российская газета вчера в 21:52
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс вчера в 08:37
Экономика
«АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.
Finam.Ru 11:36