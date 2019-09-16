Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня.

с чего всё началось

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец. Оперативное вмешательство, целью которого было удаление диагностированной немецкими медиками опухоли, было проведено еще весной.

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