Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиАнастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Близкий друг Анастасии Завороотнюк рассказал правду о её состоянии

7Дней.ру08:30

Маги и экстрасенсы замечены у больницы, где может находиться Заворотнюк

Телепрограмма08:13

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

StarHit.ru08:00

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

РИА Новости07:48

Врачи прооперировали Заворотнюк второй раз и дали прогноз

URA.Ru07:41

Заворотнюк перенесла вторую операцию

Взгляд.ру07:35

«Петя не выходит из палаты»: Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Комсомольская правда08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон

Больницу с Анастасией Заворотнюк обступили люди с иконами

Вести.UZ09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

РИА Новости 02:02
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой

Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
Российский Диалог 03:29
Армия и оружие

Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Спорт

Прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских тренеров, специалистов и биатлонистов.
РЕН ТВ вчера в 04:56
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Кино

Новый фильм «Гемини» с Уиллом Смитом поразил публику

Экспресс газета вчера в 10:26
Происшествия

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Единоборства

Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 13:37
Происшествия

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Происшествия

Якутскому «шаману» провели психолого-психиатрическую экспертизу

"По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.
ТАСС 11:58
Происшествия

Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Космос

Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса

News.ru 13:33
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

Вести.Ru 14:13
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Майоров
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, актёр. Член Академии Российского телевидения, ведущий программы «Однажды…» на телеканале НТВ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное