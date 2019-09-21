Шоу-бизнес
РИА НовостиАнастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Теннис
14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала
14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv 19 сентября в 02:20
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Кино
Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом»
На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом».
Национальная служба новостей 07:42
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 19 сентября в 15:38
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
Евро-футбол.ру 10:48
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Общество
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
Вести.Ru 10:53
Политика
Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — заявил Глаз.
RT на русском вчера в 05:20
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Культура
«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве
19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
Московский Комсомолец 03:30
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 19 сентября в 07:00
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.
iReactor 07:58
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Политика
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Политика
Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии
Победивший на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков вступил в должность.
ТАСС 09:15
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Игры
Стартовала продажа Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite: Легкая консоль Nintendo Switch Lite со встроенными контроллерами специально создана для игры в портативном режиме и представлена в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый.
Srnsk вчера в 14:10
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
RT на русском 09:32