Шоу-бизнес
Ugpressa.ruАнастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ. В воскресенье, 15-го сентября, тяжело больную Анастасию Заворотнюк медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось
Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Как ранее сообщал РЕН ТВ, врачи ввели артистку в медикаментозную кому, что подразумевает подключение к аппарату ИВЛ. Однако теперь это состояние Заворотнюк уже не обусловлено лекарствами.РЕН ТВ05:33
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Реаниматолог назвал низкими шансы на выздоровление впавшей в кому Анастасии Заворотнюк
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