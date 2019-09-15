Шоу-бизнес
Ugpressa.ruАнастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ. В воскресенье, 15-го сентября, тяжело больную Анастасию Заворотнюк медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Как ранее сообщал РЕН ТВ, врачи ввели артистку в медикаментозную кому, что подразумевает подключение к аппарату ИВЛ. Однако теперь это состояние Заворотнюк уже не обусловлено лекарствами.РЕН ТВ05:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Реаниматолог назвал низкими шансы на выздоровление впавшей в кому Анастасии Заворотнюк
Актуальные Новости09:14
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Политика
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Авто
Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья.
РБК 09:08
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Экономика
На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей
На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
Российская газета 13 сентября в 04:14
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru 11:05
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес
Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
Москва 24 вчера в 22:56
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare переименовали Россию
Чемпионат 13:22
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Футбол
Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»
Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
Матч ТВ 13 сентября в 09:54