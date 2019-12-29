Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruЗаворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в публикации. Также поклонникам актрисы пожелали здоровья и благополучия от Заворотнюк и ее семьи.
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Заворотнюк поблагодарила всех россиян за поддержку и молитвы

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Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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