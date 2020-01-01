Шоу-бизнес
РИА НовостиАнастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее. "Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.
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Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ
Россия, Китай и Иран в Индийском океане ставят на место Америку Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что РФ и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить против него санкции.
Наука
Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок
Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей
За основу бралась средняя цена от 4 до 5 млн. рублей.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Технологии
Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену
Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Политика
Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Кино
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Политика
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Общество
Сахалинцы отпраздновали Новый год
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Политика
Трамп назвал дату подписания первой части торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января.