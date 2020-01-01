Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиАнастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее. "Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

РИА Новости16:38

Семья Заворотнюк в Instagram поблагодарила россиян за поддержку

РБК18:43

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

URA.Ru17:36

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку и пожелала всем здоровья

Life.ru17:14

Накануне Нового года Заворотнюк обратилась к поклонникам

Газета.Ru18:22

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Lenta.ru19:27

Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила жителей РФ за поддержку

Аргументы и Факты17:36
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Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
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В Хабаровске горит бывший дом офицеров

ТАСС 16:37
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Политика

Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ

Россия, Китай и Иран в Индийском океане ставят на место Америку Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что РФ и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить против него санкции.
Национальная служба новостей вчера в 14:17
Наука

Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок

Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Газета.Ru вчера в 08:52
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Авто

В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей

За основу бралась средняя цена от 4 до 5 млн. рублей.
ToDay News Ufa 29 декабря в 03:08
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Лезги газет 15:31
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Технологии

Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену

Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
iXBT.com 06:02
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru 20:00
Политика

Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
RT на русском 29 декабря в 16:47
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru 07:21
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск 00:25
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня вчера в 00:30
Кино

Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х

КиноПоиск 05:10
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
РИА Новости 15:33
Политика

США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Lenta.ru 15:24
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 07:18
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 29 декабря в 05:15
Общество

Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову

Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Эхо Москвы 18:05
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Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня вчера в 04:12
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Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

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Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.
OAnews вчера в 08:22
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
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Сахалинцы отпраздновали Новый год

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Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года.
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Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия 08:57
Политика

Трамп назвал дату подписания первой части торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января.
Известия 09:53
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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