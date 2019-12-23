Шоу-бизнес
РИА НовостиАнастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее. "Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.
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Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
По сообщению российского офиса марки, уже в марте следующего года у дилеров появится четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, которое будет доступно в двух исполнениях — 218i и M235i xDrive.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
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Здоровье
Врачи предупредили об опасности бессонной новогодней ночи
Новогодние праздники могут быть опасны для пожилых и больных людей из-за депривации сна, то есть его лишения, сообщил РБК врач-ангионевролог, руководитель программы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
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Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
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Зеленский позвонил Путину за поздравлением
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Космос
Что 2020 нам готовит?
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Кино
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Чтобы помочь вам разбавить домашнюю обстановку новыми впечатлениями, ForPost составил список из пяти фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах Севастополя на новогодних каникулах.
Энергетика
На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Наука
В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Хоккей
«Рейнджерс» с 4 очками Панарина проиграл «Эдмонтону» в НХЛ
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС
С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Общество
Ведущий Дибров заявил, что россиянам нравится цензура на телевидении
Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие.
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России
Весной будущего года у российских дилеров появится рестайлинговый Jaguar F-Type, а осенью начнутся продажи Land Rover Defender нового поколения.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Кино