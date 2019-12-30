Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиАнастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее. "Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.
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Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

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URA.Ruвчера в 17:36

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Накануне Нового года Заворотнюк обратилась к поклонникам

Газета.Ruвчера в 18:22
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Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
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После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
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Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
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Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен во время тестов

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
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ТАСС вчера в 16:20
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В России вступили в силу новые критерии установления инвалидности

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С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
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В квартире героя мема про повара нашли труп девушки

Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара».
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Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.
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Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
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Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

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Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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