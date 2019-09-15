Шоу-бизнес
Пятый каналАнастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
Два дня назад звезду сериала «Моя прекрасная няня» ввели в медикаментозную кому. Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это стандартная процедура, после того, как больного вводят в состояние медикаментозной комы.
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с чего всё началось
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.Lenta.ru04:09
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