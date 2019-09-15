с чего всё началось

Два дня назад звезду сериала «Моя прекрасная няня» ввели в медикаментозную кому. Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это стандартная процедура, после того, как больного вводят в состояние медикаментозной комы.

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Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

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Экономика Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.

Здоровье Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Шоу-бизнес Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь.

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Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Дональд Трамп подтвердил ликвидацию сына Усамы бен Ладена Как заявил американский президент, теперь будут подорваны оперативные действия «Аль-Каиды», поскольку бен Ладен-младший отвечал за планирование и работу с различными террористическими группировками.

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Политика РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.

Политика В Германии назвали «проклятым» наследие советских войск В Германии озадачились дальнейшей судьбой "проклятого" наследия советских войск. Об этом пишет gazeta. spb. ru, ссылаясь на издание Bild.

Авто Сертификацию автосервисов предложили ввести в России В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.

Шоу-бизнес Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.

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Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".