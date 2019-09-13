Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMЗаворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
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с чего всё началось

У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга

Источники подтвердили Super, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и её муж — фигурист Пётр Чернышёв — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.
Super.ru05:34

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У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга

Super.ru05:34

Звездное ЭКО – последствия

StarHit.ru10:30

«Состояние бессознательное, пульс прощупывается слабо»: появились подробности госпитализации Анастасии Заворотнюк

Комсомольская правда09:43

Появились подробности состояния Заворотнюк

Lenta.ru07:12

На страничке Заворотнюк в соцсетях отключили возможность оставлять комментарии

Телепрограмма10:03

Анастасии Заворотнюк предстоит опасная операция

7Дней.ру08:30

Анастасия Заворотнюк доставлена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Актуальные Новости05:17
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Экономика

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth

Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Экономика

Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга

Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был выполнить «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 11:11
Культура

В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Общество

За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро

Lenta.ru вчера в 00:36
Кино

Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости

Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Общество

Латвийский банк потребовал с Киркорова более €650 тысяч

Газета.Ru 10:47
Политика

Экс-генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал условия для вступления Украины в альянс.
Взгляд.ру 11:10
Баскетбол

Аргентина вышла в финал чемпионата мира

В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Игры

Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Происшествия

Мужчина порезал ножом картину известного художника в музее Помпиду

Мужчина бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена в музее современного искусства Центра Помпиду.
BFM.ru 09:54
Фигурное катание

Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy

Софья Самодурова показала в короткой программе восьмой результат (53,82).
Советский спорт 10:58
Политика

Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией

Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Спорт

В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник

Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Политика

На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Политика

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Политика

Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия

При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек

На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.
REGNUM 09:46
Политика

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
Газета.Ru 08:50
Происшествия

Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Культура

В парке «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества

Моссовет 07:10
Происшествия

На Алтае произошло сильное землетрясение

В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Московский Комсомолец 02:45
Политика

В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Футбол

Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Происшествия

В Грузии убили гражданина России

Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Кино

Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку

Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.
Ведомости 10:51
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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