Источники подтвердили Super, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и её муж — фигурист Пётр Чернышёв — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.

с чего всё началось

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

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