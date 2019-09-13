Шоу-бизнес
REGNUMЗаворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
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с чего всё началось
Источники подтвердили Super, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и её муж — фигурист Пётр Чернышёв — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.Super.ru05:34
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Экономика
Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был выполнить «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 11:11
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Общество
За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро
Lenta.ru вчера в 00:36
Кино
Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости
Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Политика
Экс-генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал условия для вступления Украины в альянс.
Взгляд.ру 11:10
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Происшествия
Мужчина порезал ножом картину известного художника в музее Помпиду
Мужчина бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена в музее современного искусства Центра Помпиду.
BFM.ru 09:54
Фигурное катание
Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy
Софья Самодурова показала в короткой программе восьмой результат (53,82).
Советский спорт 10:58
Политика
Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия
При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек
На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.
REGNUM 09:46
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе
Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Происшествия
На Алтае произошло сильное землетрясение
В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Московский Комсомолец 02:45
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Кино
Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку
Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.
Ведомости 10:51