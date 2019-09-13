Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк планирует сама рассказать о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил концертный директор актрисы Стас Христов.

с чего всё началось

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья. Артистка планирует сделать это во время эфира одного из федеральных российских телеканалов.

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