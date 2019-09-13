Шоу-бизнес
Регион onlineАнастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья. Артистка планирует сделать это во время эфира одного из федеральных российских телеканалов.
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Представитель А.Заворотнюк: Актриса планирует рассказать о своем здоровье в эфире одного из телеканалов
Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк планирует сама рассказать о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил концертный директор актрисы Стас Христов.Агентство Москва07:51
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Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в эфире радиостанции National Public Radio заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, если по его делу будет организован честный и объективный процесс.
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
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Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
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Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
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