Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Как ранее сообщал РЕН ТВ, врачи ввели артистку в медикаментозную кому, что подразумевает подключение к аппарату ИВЛ. Однако теперь это состояние Заворотнюк уже не обусловлено лекарствами.

с чего всё началось

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ. Напомним, что Заворотнюк была помещена в реанимацию после того, как её состояние резко ухудшилось.

Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

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