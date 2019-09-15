Шоу-бизнес
REGNUMАнастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ. Напомним, что Заворотнюк была помещена в реанимацию после того, как её состояние резко ухудшилось.
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с чего всё началось
Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Как ранее сообщал РЕН ТВ, врачи ввели артистку в медикаментозную кому, что подразумевает подключение к аппарату ИВЛ. Однако теперь это состояние Заворотнюк уже не обусловлено лекарствами.РЕН ТВ05:33
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Реаниматолог назвал низкими шансы на выздоровление впавшей в кому Анастасии Заворотнюк
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