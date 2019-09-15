Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Как ранее сообщал РЕН ТВ, врачи ввели артистку в медикаментозную кому, что подразумевает подключение к аппарату ИВЛ. Однако теперь это состояние Заворотнюк уже не обусловлено лекарствами.

с чего всё началось

48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ. В воскресенье, 15-го сентября, тяжело больную Анастасию Заворотнюк медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому

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