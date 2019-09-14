Шоу-бизнес
Дни24Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Читать в источнике
Оценить322
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Религия
РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников
В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Энергетика
Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета вчера в 10:15
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Армия и оружие
ВСУ разместили технику вблизи жилых домов оккупированной Красногоровки
Украинские вооруженные формирования разместили зенитные установки и боевые машины пехоты (БМП) вблизи жилых кварталов прифронтовой Красногоровки к западу от Донецка.
ИА Новороссия вчера в 05:16
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
Спорт-Экспресс 11:22
Киберспорт
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru вчера в 08:05
Финансы
Рассчитан предел падения курса рубля в 2019 году
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Константина Карпова, в конце года курс рубля при самом негативном сценарии не опустится ниже 69 рублей за доллар.
Владивосток-Новости 11 сентября в 19:42
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Транспорт
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
Gazeta.SPb 11:28
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребёнка
На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12