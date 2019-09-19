Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.

с чего всё началось

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Даже в таком тяжелом случае возможно удаление опухоли.

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

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