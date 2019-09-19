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Вести.RuАнастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Даже в таком тяжелом случае возможно удаление опухоли.
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с чего всё началось
Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.Комсомольская правда07:48
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Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли
Комсомольская правда07:48
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